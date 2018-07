Partilhar o artigo À mesa com a banda mais pan-europeia que passou pelo Festival Músicas do Mundo Imprimir o artigo À mesa com a banda mais pan-europeia que passou pelo Festival Músicas do Mundo Enviar por email o artigo À mesa com a banda mais pan-europeia que passou pelo Festival Músicas do Mundo Aumentar a fonte do artigo À mesa com a banda mais pan-europeia que passou pelo Festival Músicas do Mundo Diminuir a fonte do artigo À mesa com a banda mais pan-europeia que passou pelo Festival Músicas do Mundo Ouvir o artigo À mesa com a banda mais pan-europeia que passou pelo Festival Músicas do Mundo

Tópicos:

Alemanha, Antonin, Erdogan, Unido,