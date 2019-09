Partilhar o artigo "A Morte de Danton" marca a nova temporada do Teatro Nacional de São João no Porto Imprimir o artigo "A Morte de Danton" marca a nova temporada do Teatro Nacional de São João no Porto Enviar por email o artigo "A Morte de Danton" marca a nova temporada do Teatro Nacional de São João no Porto Aumentar a fonte do artigo "A Morte de Danton" marca a nova temporada do Teatro Nacional de São João no Porto Diminuir a fonte do artigo "A Morte de Danton" marca a nova temporada do Teatro Nacional de São João no Porto Ouvir o artigo "A Morte de Danton" marca a nova temporada do Teatro Nacional de São João no Porto