A poesia de Luís Miguel Nava está entre os próximos 60 novos titulos do Grupo Porto Editora

O GPE e as suas chancelas Assírio & Alvim, Livros do Brasil, Ideias de Ler e Albatroz concentram a publicação dos novos títulos entre este mês e novembro, de acordo com o plano editorial hoje anunciado.

A Assírio & Alvim, já no início deste mês, lança "Poesia", com toda a obra publicada por Luís Miguel Nava (1957-1995), a que junta "vários inéditos e dispersos".

Em outubro, serão publicados "Poemas Dramáticos e Pictopoemas", de Mário Cesariny (1923-2006), com prefácio e organização de Perfecto E. Cuadrado.

A chancela vai ainda continuar a assinalar o centenário de Ruben A. (1920-1975), com a reedição de "Silêncio para 4" e de "O Mundo à Minha Procura", reunindo, pela primeira vez, num só volume "os três livros que constituem a autobiografia do autor". Esta edição é prefaciada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

No GPE, um dos novos títulos é "Contra Mim" , de Valter Hugo Mãe, "obra nascida num ano introspetivo, simultaneamente uma reflexão da infância e o relato do percurso que o conduziu a descobrir o poder e a beleza das palavras", segundo a editora.

Assinala o GPE, igualmente, o regresso ao romance de Manuel Jorge Marmelo, com "Tropel", a ser publicado no final deste mês. Trata-se de "uma incursão ficcional num país de Leste, não identificado, mas muito inspirado numa Hungria muito totalitária, em que um clube de caçadores toma como tradição geracional a caçada de refugiados que entram nesse território, por um buraco numa grande vedação", adiantou o GPE.

Manuel Jorge Marmelo venceu o Prémio Literário Casino da Póvoa em 2014 com o anterior romance "Uma Mentira Mil Vezes Repetida".

Da chilena Isabel Allende, vai ser publicado "Mulheres da minha alma", apresentado como "um importante testemunho em torno da causa do feminismo, a partir de exemplos da vida pessoal da autora, e da reflexão sobre os acontecimentos que vão tendo lugar no mundo".

Outro regresso é o do escritor espanhol Javier Cerca, autor distinguido com vários prémios,como o Mandarache, de fomento à leitura. De Cercas serão publicados dois títulos: "Terra Alta - Uma Reflexão Acerca do Valor da Lei e do Lugar do Homem no Mundo" e a adaptação a novela gráfica do romance "Soldados de Salamina".

De Richard Zimler, que completa 30 anos de residência em Portugal, vai ser publicado "O Destino dos Insubmissos", obra que "explora temas que eram tabu nos anos 1980, como a homossexualidade e o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH)".

Também deste autor norte-americano com nacionalidade portuguesa, na área infantojuvenil sairá "Na Terra dos Animais Falantes", que é "uma fábula sobre a vida, a morte e tudo o que está pelo meio".

O autor sueco Anders Roslund, de 59 anos, é uma "aposta" do GPE, de quem vai publicar o `thriller` "A Aniversariante", já traduzido em trinta países e que será, em breve, adaptado a cinema.

Entre as novidades da chancela Livros do Brasil, encontra-se o regresso de "Nexus", o último título da trilogia "Rosa-Crucificação", de Henry Miller (1891-1980), e de "O Templo Dourado", de Yukio Mishima (1925-1970), obra que espelha a vida de um jovem no Japão do pós-II Guerra Mundial (1939-1945).

Do escritor francês Albert Camus (1913-1960) será publicado o seu primeiro título, "O Avesso e o Direito".

Na Ideias de Ler, de Valerie Hansen, historiadora e professora na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, será publicado "Ano 1000", uma investigação sobre exploradores, aventureiros e comerciantes que ligaram o mundo antes da expansão marítima portuguesa, nos séculos XV e XVI.

Pela Albatroz surgirá "Pensa como um monge", o primeiro livro do ex-monge britânico Jay Shetty, de 32 anos.

Na área infantojuvenil, além do novo título de Zimler, será editado "Os sinais do coração", de Guilherme Semionato, com ilustrações de Gabriela Sotto Mayor. Trata-se de uma história de amor entre o til e a cedilha que vivem na palavra "coração".

Este livro venceu o Prémio de Lusofonia da Trofa, em 2018.