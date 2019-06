A poesia de Sophia é tema de um colóquio em Roma

Lusa07 Jun, 2019, 14:24 | Cultura

Intitulado "Em redor da suspensão", o colóquio decorrerá na Biblioteca Nacional Central de Roma e é organizado pela Cátedra Agustina Bessa-Luís, da Universidade Tor Vergata (Roma), no âmbito do centenário do nascimento da poetisa portuguesa.

O encontro contará com mais de duas dezenas de estudiosos e autores, portugueses e estrangeiros, que se debruçarão sobre a obra poética de Sophia de Mello Breyner Andresen, mas também sobre a atividade cívica e política e o cruzamento com outros autores, como Ruy Cinatti e Herberto Helder.

De acordo com o programa, no colóquio estarão, entre outros, o poeta e arquivista do Vaticano José Tolentino de Mendonça, o tradutor Roberto Francavilla, Graça de Pina, da Universidade de Nápoles, e Emília Ferreira, diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado.

Este ano assinala-se o centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen com uma programação diversa de atividades.

As iniciativas começaram em janeiro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com o projeto de dança "O Cavaleiro da Dinamarca", pela Escola de Dança do Conservatório Nacional, a partir de um conto de Sophia para a infância.

As celebrações incluem ainda um colóquio internacional, que decorreu em maio na Fundação Calouste Gulbenkian, e um concerto no Teatro Nacional de São Carlos, no outono, precisamente no dia de aniversário de Sophia, que nasceu no Porto, em 06 de novembro de 1919.

Está previsto ainda um ciclo de cinema na Cinemateca Portuguesa, com filmes dos quais a escritora gostava.

Sophia de Mello Breyner Andresen, considerada um dos nomes maiores da poesia portuguesa do século XX, morreu em 2004, aos 85 anos.