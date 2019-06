"A sala de aula é o principal espaço de disputa" no Brasil, considera Bárbara Wagner

Lusa10 Jun, 2019, 14:36 / atualizado em 10 Jun, 2019, 14:36 | Cultura

Bárbara Wagner vai apresentar no Porto, a partir de quinta-feira, o filme "Faz Que Vai", criado em colaboração com o alemão Benjamin de Burca, sobre o frevo de rua, manifestação típica do Recife, numa altura em que a dupla representa o Brasil na Bienal de Veneza de 2019.

À margem desta apresentação, vai decorrer uma aula aberta de Moacir dos Anjos, da Fundação Joaquim Nabuco, e uma oficina de frevo orientada por um dos bailarinos presentes no filme, Edson Vogue.

A dupla vai ainda apresentar "Rise", a curta-metragem filmada em Toronto, com imigrantes na cidade canadiana, no Curtas Vila do Conde, em julho. "Rise" venceu o Urso de Ouro de melhor curta-metragem, no Festival Internacional de Cinema de Berlim, no passado mês de fevereiro.

Em entrevista à Lusa, os artistas consideraram que a presidência de Jair Bolsonaro, no Brasil, afetou o trabalho no campo da investigação e da educação neste país.

"Tenho de imaginar que o Edson [Vogue] estudou num momento muito certo, e essa possibilidade não existe para outros `Edsons`, que estão a chegar hoje a essa fase", apontou o artista alemão, há vários anos a trabalhar no Brasil.

Já Bárbara Wagner destaca que o bailarino é "fruto de um tipo de política que se viu na última década [no Brasil] e que está a desmanchar-se e desmontar-se" desde 2016, com a educação a tornar-se "o principal espaço de disputa" e "o problema mais sério", no país.

"Assistimos ao desmanchar das políticas de incentivo à pesquisa e à educação", diz Bárbara Wagner à Lusa, com Benjamin completando com a ideia de que este efeito torna "o Brasil mais pobre, o que é muito perigoso em vários sentidos".

Edson Vogue "pensou este `workshop` em torno do frevo e do `voguing`", depois de um processo em que terminou um estudo sobre as práticas de dança, ao longo da rodagem do filme, resultado apresentado agora no Porto.

Com um trabalho que cruza a música com fenómenos sociais e políticos, mas também antropologia e sociologia, como em "Terremoto Santo", sobre a religião evangélica e a música `gospel`, está sempre presente uma crítica sociopolítica, mesmo que "de forma subtil", considera Wagner à Lusa.

A artista entende ainda a discussão do Brasil com o passado do colonialismo como uma "luta constante", vendo pessoas, com quem trabalha nos vários filmes, a "reverter o jogo de poder colonial todos os dias", sobretudo em questões de raça, mas também de género.

"É muito importante que a discussão esteja em todos os âmbitos, no jornalismo, na academia e nas artes, e há muitas formas de pensarmos sobre isto", acrescenta.

A instalação em torno de "Faz Que Vai" fica patente até 28 de julho no Maus Hábitos.

Os autores de "Swinguerra", filme que exibem no âmbito da Bienal de Veneza, regressam a Portugal em julho, para acompanharem a exibição de "Rise" no Curtas de Vila do Conde, festival onde, no ano passado mostraram a produção documental "Terremoto Santo", sobre a música `gospel` e a religião evangélica, que gerou reações "bem intensas e diversas".

Em 2017, a Fundação de Serralves mostrou "Esta´s vendo coisas", um filme sobre a música `brega`, na região de Pernambuco.

A escolha de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca para Veneza foi efetuada pela Fundação Bienal de São Paulo, que a anunciou no passado mês de dezembro.