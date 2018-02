A serena independência de um percurso solitário na arquitetura

Lusa12 Fev, 2018, 17:56 | Cultura

"O percurso de Raul Hestnes Ferreira é um percurso solitário e de serena independência, em que cada obra é um acontecimento imprevisível a promover, antes de mais, a sua própria razão de ser, universal e única", disse o arquiteto Alexandre Alves Costa, em 2007, quando da atribuição do doutoramento Honoris Causa, da Universidade de Coimbra, a Hestnes Ferreira.

Nascido em Lisboa, em 1931, formado em Arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, depois de um primeiro ano em Lisboa, a que se sucederam anos de formação em Helsínquia, na Finlândia, e nos Estados Unidos, nas universidades de Yale e da Pensilvânia, Raul Hestnes Ferreira atribui a opção inicial pela arquitetura a Francisco Keil do Amaral, pioneiro da moderna arquitetura em Portugal.

"Fui muito influenciado pela personalidade do arquiteto Keil do Amaral. O meu pai [o escritor José Gomes Ferreira] convivia muito com artistas plásticos. Manuel Ribeiro de Pavia, a pintora Maria Keil... Os meus padrinhos foram [os pintores e ilustradores] Bernardo e Ofélia Marques. Fui criado nas artes, e gostava muito de desenhar. Aos 15, 16 anos, acabei por enveredar pela arquitetura, e não estou nada arrependido", disse numa entrevista ao Centro de Investigação de Tecnologias Interativas, da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade de Lisboa.

Os arquitetos Fernando Távora, seu professor no Porto, e Aalvar Alto, na Finlândia, foram também recorrentemente citados por Hestnes Ferreira como referências, assim como o trabalho inicial nos ateliês de João Andresen, durante o projeto de recuperação do Promontório de Sagres, e de Arménio Losa e Cassiano Barbosa, no Porto. Mas foi o norte-americano Louis Kahn, autor do Salk Institute, em Filadélfia, com quem trabalhou de 1963 e 1965, que mais o influenciou.

A Casa da Cultura de Beja, concluído no final da década de 1970, é um dos edifícios mais emblemáticos de Hestnes Ferreira.

Ainda durante o curso, deixou o seu nome associado a um conjunto de moradias na Praia da Luz, no Algarve, ao desenho da Casa de Albarraque, que concebeu para seu pai, em Cascais. Foi também um dos mais novos nomes ligados ao projeto de edifícios habitacionais de Olivais Sul, na capital portuguesa.

Da maturidade vêm projetos como a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e o novo edifício do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) da Universidade de Lisboa, que lhe valeu, em 2002, o Prémio Valmor Municipal de Arquitetura.

Na área habitacional, destacam-se os projetos do bairro das Fonsecas e Calçada, em Alvalade, das cooperativas Unidade do Povo e 25 de abril, as casas geminadas em Queijas (Oeiras), o bairro da cooperativa "Lar para todos", em Beja.

Assinou a renovação do café Martinho da Arcada, em Lisboa, e a do Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora.

Colaborou com as câmaras municipais de Almada, Lisboa e Beja e com a Direção-Geral das Construções Escolares, e projetou a Escola Secundária José Gomes Ferreira, em Benfica.

A biblioteca de Marvila, foi o derradeiro projeto que concretizou.

Foi professor catedrático do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), de 1990 a 2003 (onde recebeu o doutoramento honoris causa em 2007), no ISCTE, entre 2001 e 2003, tendo também lecionado no Departamento de Arquitetura da Universidade Lusófona, como Professor Catedrático.

Para o professor catedrático da FCTUC Alexandre Alves Costa, Raul José Hestnes Ferreira era "uma espécie de consciência moral" da arquitetura. "A solidez da sua figura e da sua obra nunca foi limite para a afirmação permanente de uma assumida `artisticidade`", afirmou.

No curso de Arquitetura e na UC, Hestnes Ferreira "deu as suas provas maiores de competência didática e profissional, dedicação e generosidade, que transformaram a sua presença de cerca de 12 anos numa referência essencial e estrutural do atual Departamento que o tem como um dos seus fundadores, e garantia de excelência da sua aprendizagem", sublinhou aquele professor da FCTUC.

Hestnes Ferreira era membro honorário da Ordem dos Arquitetos (2010), foi Medalha de Mérito da Universidade de Lisboa (2011) e recebeu também o Diploma de Reconhecimento e Mérito da Universidade Lusófona (2014).

"Muito orgulhoso" da obra literária de seu pai, José Gomes Ferreira, confessou, na entrevista ao Centro de Investigação de Tecnologias, sentir muito da natureza do escritor, em si e no seu percurso. "Mesmo na arquitetura, sinto-me influenciado por ele", afirmou.

Raul Hestnes Ferreira era pai do ator Pedro Hestnes (1962-2011).