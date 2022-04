A Sibila. Obra de Agustina Bessa-Luís está a ser transposta para cinema

"A Sibila", uma das mais emblemáticas obras da escritora Agustina Bessa-Luís, vai dar origem a um filme e uma minissérie na RTP. A estreia está prevista para outubro, mês de celebração do centenário da autora. As rodagens já estão a decorrer no Minho.