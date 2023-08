"A Viagem de Pedro" vence três prémios no Brasil

O filme da realizadora brasileira Lais Bodanzky, coproduzido pela portuguesa O Som e a Fúria, venceu a Melhor Direção de Arte (Adrian Cooper), Melhor Figurino (Marjorie Gueller, Joana Porto e Patrícia Dória) e Melhor Maquilhagem (Tayce Vale e Blue).

O filme que imagina a travessia atlântica de Pedro I, imperador do Brasil (Pedro IV de Portugal), em 1831, abdicando do trono brasileiro rumo a Portugal para enfrentar o irmão, Miguel I, contava com dez nomeações dos prémios da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais

"A viagem de Pedro" foi rodado no Brasil e em Portugal e é protagonizado por Cauã Reymond, contando ainda com as interpretações de Victoria Guerra, Luise Heyer, Francis Magee, Isabél Zuaa, Rita Wainer, Welket Bungué, entre outros.

"Paloma", de Marcelo Gomes, coproduzido pela portuguesa Ukbar Filmes, sobre uma mulher trans decidida a viver uma vida denominada de `tipicamente tradicional`, apesar de não ter vencido nenhum galardão, estava nomeado para oito categorias.

Na 22.ª edição do Grande Prémio do Cinema Brasileiro, numa cerimónia na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, estava ainda nomeada para o prémio de Melhor Filme Ibero-americano a longa-metragem "Restos do Vento", de Tiago Guedes, um galardão que acabou por ser vencido por "Argentina, 1985"

"Restos do Vento", protagonizado por Albano Jerónimo e Nuno Lopes e produzida pela Leopardo Filmes, foi já exibido em vários festivais internacionais.

O grande vencedor na noite acabou por ser "Marte Um", uma produção da Filmes de Plásticos que recebeu o prémio de melhor longa-metragem de ficção e em mais sete categorias, incluindo direção, fotografia, roteiro original, montagem e som.