A vida de Nelson Rodrigues como ela foi, escrita por Ruy Castro

"Como se verá, ninguém o conheceu direito. Até agora", escreve o biógrafo Ruy Castro, na introdução do livro em que conta a "espantosa vida de um homem que sempre foi arrastado para uma realidade mais dramática do que aquelas sobre as quais escrevia".

Ruy Castro, considerado o maior biógrafo do Brasil, partiu de uma investigação exaustiva para construir esta biografia, sustentada em entrevistas feitas a mais de 120 pessoas que conheceram o escritor, consulta de arquivos e leitura dos seus livros.

É deste modo que Ruy Castro segue o rasto das obsessões que gravitam em torno de Nelson Rodrigues -- sobretudo o sexo e a morte -- e tenta responder às "muitas questões que pairam sobre a forte impressão que deixou: Génio ou louco? Tarado ou pudico? Reacionário ou revolucionário? Raivoso ou apaixonado?".

O resultado é a "assombrosa história" de um homem que, "além de escritor prolífico, com uma produção a todos os títulos espantosa", foi também protagonista de uma "vida extraordinária": com pobreza, fome, a cegueira da filha, sucesso e declínio, doenças fatais e sucessivos golpes à sua vasta família, desde homicídios (como a do irmão Roberto, a que assistiu) a soterramentos.

Ruy Castro explica que a narrativa lembra às vezes um romance, porque "não há outra maneira de contar a história de Nelson Rodrigues e da sua família", mais trágica e rocambolesca do que qualquer das suas histórias, mas simultaneamente tão fascinante como as que criou.

No entanto, não há neste livro qualquer estudo crítico, análise ou interpretações, apenas a explicação de onde, quando, como e por que Nelson Rodrigues escreveu todas as suas peças, romances, contos e crónicas.

Como exemplo, o autor refere que, num capítulo dedicado à peça de teatro "Vestido de Noiva", não há teorizações de qualquer tipo sobre o significado dessa peça, tendo apenas pretendido saber, e revelar, o que aconteceu antes, durante e depois da montagem, na plateia, no palco, nos bastidores e como isso se refletiu na vida de Nelson Rodrigues.

A biografia inclui uma compilação de fotografias obtidas em acervos de parentes ou amigos de Nelson Rodrigues e em arquivos de jornais.

Escritor polémico, Nelson Rodrigues carregou durante muitos anos a fama de "tarado" e nos seus anos finais a de "reacionário", tendo sido perseguido durante toda a vida, da direita à esquerda pela censura e pelos críticos, pelos católicos e pelas plateias, e "todos, em alguma época, viram nele o anjo do mal, um câncer a ser extirpado da sociedade brasileira".

Mas ao mesmo tempo que queriam "caçá-lo a pauladas", havia muitos para quem parecia impossível admirar Nelson Rodrigues o suficiente, acrescenta o seu biógrafo, lembrando que "para alguns, era um santo; para outros, um canalha; para todos, sempre, uma surpresa ambulante".

Ruy Castro é também autor das aclamadas biografias de Carmen Miranda e Garrincha e tem publicado em Portugal "Chega de Saudade: A História e as Histórias da Bossa Nova" e "Carnaval no Fogo", ambos pela Tinta-da-China.

Editou e prefaciou várias coletâneas de textos de Nelson Rodrigues, cuja obra completa está a ser publicada em Portugal pela mesma editora, que conta já com os livros de crónicas, de memórias, de contos e o único romance escrito em nome próprio.