A violência não está na moda esta terça-feira na Assembleia da República

RTP16 Set, 2019, 15:48 / atualizado em 16 Set, 2019, 15:49 | Cultura

No mês da moda e de fashion week nas grandes capitais mundiais, Lisboa acolhe um desfile fora do comum. A Assembleia da República é o cenário escolhido pela APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) e pelo Movimento Mulheres de Vermelho para este evento, onde o objetivo é a valorização das mulheres vítimas de violência doméstica.







O desfile, que acontece esta terça-feira, vai contar com a presença de algumas mulheres vítimas de violência doméstica, numa chamada de atenção para este problema social em Portugal.





Além de manequins profissionais, também desfilarão mulheres com papéis de responsabilidade política e social na sociedade, bem como mulheres que foram acompanhadas pela APAV. Estas serão vestidas por uma nova marca portuguesa na área da economia circular, que tem como missão o zero desperdício têxtil e o upcycling, integrando e reinventando na sua confeção técnicas tradicionais como o patchwork.

O desfile terá lugar às 18h30, e a entrada é sujeita a convite endereçado pelas entidades organizadoras.







Quem estiver interessado, deverá solicitar o convite enviando um email para aviolencianaoestanamoda@hotmail.com ou ligando para o 917 229 191.

A coleção, que será cedida para o desfile, apresenta uma visão que promove a sustentabilidade do planeta e dá continuidade ao compromisso social de apoio no combate à violência doméstica.Neste mesmo dia serão disponibilizados quatro pontos de recolha de desperdício têxtil pela DariAcordar/Desperdício Zero, numa iniciativa conjunta com a Assembleia da República.