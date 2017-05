"A Voz da Razão" chega ao fim

"Uma possível vitória da estrema direita em França, pessoas a atirarem bombas e granadas na Venezuela, o Obama Care a ser revertido. Devia era comprar enlatados e fechar-me na cave".



Luís Franco Bastos não acredita que o humor tenha obrigatoriamente que ter um papel politico, ou até social, mas deve fazer as pessoas rir com o que se passa à sua volta.



"Num mundo tão complicado como o nosso se não há alguém que nos faça olhar para o lado cómico das coisas,então perdemos a esperança de vez".



O humorista não revela que planos tem para depois do fim do da sua tournée nacional com o espetáculo "A Voz da Razão", mas deixa claro que se o mundo não colapsar, dentro de poucos meses voltará a ter assunto para outra entrevista no Jornal 2.