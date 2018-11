Abertura da Casa-Museu Dias de Oliveira marca 182.º aniversário de Valongo

Lusa27 Nov, 2018, 18:27 | Cultura

Tendo como propósito homenagear o conterrâneo "cuja influência junto da rainha D. Maria II viria a contribuir decisivamente para que Valongo fosse elevado à categoria de concelho" em 1836, o município avançou com a exposição que retrata a vida de um valonguense nascido a 20 de julho de 1804 e que morreu a 22 de abril de 1883.

António Dias de Oliveira formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, tornando-se mais tarde juiz vogal do Supremo Tribunal de Justiça, deputado, par do reino e presidente dos ministros no reinado de D, Maria II, refere uma das gravuras da exposição.

Ainda segundo a nota de imprensa, além da mostra biográfica sobre Dias de Oliveira "será também inaugurada a exposição "Negro-Azul", de Domingos Loureiro", salientando ser a "primeira iniciativa temporária a ser acolhida por este novo espaço cultural do município".

O lançamento do livro `Valongo - Desde 1836 a Caminhar para o Futuro | Comemorações dos 180 Anos` é outro dos momentos da comemoração, que acontecerá no Museu Municipal de Valongo no âmbito da recriação histórica que evoca a ?Primeira reunião da vereação de 3 de março de 1837`, a cargo dos Cabeças no Ar e Pés na Terra - Associação Cultural.

Citado pelo comunicado, o presidente a Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro realçou que o ano de comemorações dos 180 Anos (de 29 de novembro de 2016 a 29 de novembro de 2017) traduziu-se "numa multiplicidade de iniciativas", cuja "riqueza cultural de que se revestiu esse período marcante" pretende agora tornar memória.