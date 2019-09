Abertura de concurso de apoio a projetos artísticos com 100 mil euros em DR

Lusa12 Set, 2019, 13:30 | Cultura

O aviso de abertura da responsabilidade da Direção-Geral das Artes (DGArtes) é hoje publicado no DR n.º 175/2019, Série II, no qual é tornada pública a abertura de procedimento simplificado, para apresentação de candidaturas no âmbito deste programa.

O Europa Criativa - que decorre entre 2014 e 2020 - é o programa da União Europeia de apoio aos setores cultural e criativo que congrega os anteriores programas Media, Media Mundus e Cultura.

O procedimento decorre nos termos do Regime de Atribuição de Apoios Financeiros do Estado às Artes e do Regulamento dos Programas de Apoio às Artes, e as condições do concurso estão disponíveis para consulta dos interessados, segundo o aviso, no Balcão Artes, em https://www.dgartes.gov.pt/.

A DGArtes é o organismo do Ministério da Cultura responsável pela coordenação e execução das políticas de apoio às artes no país, através, entre outras iniciativas, da realização de concursos para acesso a programas de apoio financeiro ao tecido artístico.

O aviso hoje publicado é assinado pelo diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues.