Academia Portuguesa de Cinema atribui os primeiros Prémios Nico para jovens talentos

Nuno Rocha recebe o prémio pela realização da comédia "A mãe é que sabe", Igor Ramos, pela autoria do cartaz japonês do filme "O Ornitólogo", de João Pedro Rodrigues, e Miguel Cunha como ator secundário no filme "Zeus", de Paulo Filipe Monteiro.

De acordo com a Academia, os Prémios Nico pretendem distinguir "novos talentos que, de alguma forma, evidenciem as qualidades e os sonhos que todos reconheciam em Nicolau Breyner", ator e realizador que é homenageado com a designação do galardão.

Os premiados desta primeira edição receberão o prémio no dia 06 de julho, em Lisboa, durante as comemorações do sexto aniversário da Academia Portuguesa de Cinema.