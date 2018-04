Acordeonista João Barradas integrado no ECHO Rising Stars na temporada 2019-2020

Lusa18 Abr, 2018, 18:44 | Cultura

O diretor artístico da Casa da Música, membro da comissão executiva do European Concert Hall Organization (ECHO), explicou que a escolha de Barradas como um dos seis membros eleitos pelos 21 membros da organização aconteceu "há duas semanas, na reunião em Hamburgo", na Alemanha.

O músico português foi escolhido, por nomeação da Casa, da Fundação Calouste Gulbenkian e da Philharmonie Luxembourg, e torna-se o terceiro nome português selecionado, depois do clarinetista Horácio Ferreira, em 2016/17, e do Quarteto de Cordas de Matosinhos, em 2014/15, referiu o diretor artístico.

"Todos os anos, os diretores da ECHO reúnem-se e elegem seis artistas da área da música de câmara, jovens valores que acreditamos que vão ser estrelas do futuro", acrescentou António Jorge Pacheco.

Segundo o diretor da Casa da Música, a nomeação é sempre "muito competitiva", o que comprova a qualidade de João Barradas, que descreve como "um grande acordeonista".

João Barradas, de 26 anos, tem feito carreira entre o jazz e a música de câmara, com destaque para vários projetos coletivos e colaborações, como Greg Osby, Gil Goldstein, Alexander Toth ou João Paulo Esteves da Silva, entre outros.

Entre os prémios conquistados, destacam-se o Young Musician Award, em 2016, e as duas vitórias da competição Made in New York, em 2015, no geral e na categoria de solo instrumental.

Em 2002, venceu o concurso televisivo da SIC "Bravo Bravíssimo", precedendo uma série de vitórias no Troféu Nacional de Acordeão, em várias categorias e faixas etárias, de 2005 a 2010, antes de conseguir, em 2010, o primeiro prémio do 60.º Troféu Mundial de Acordeão, na categoria "júnior clássico".

Na discografia, apresenta várias colaborações e projetos, tendo gravado, em 2016, o disco "Directions", pela editora norte-americana Inner Circle Music, o primeiro disco enquanto líder, antes de lançar, no ano seguinte, "An End as a New Beginning", do grupo Home, que encabeça.

A organização ECHO, criada em 1991, agrega algumas das principais salas de música europeias, com as Rising Stars (estrelas em ascensão) a atuarem, durante uma temporada, nas várias salas de concerto que a integram.

Na atual temporada, foram nomeados o trompetista húngaro Tamás Páfalvi, o violinista austríaco Emmanuel Tjeknavorian, a cantora holandesa Nora Fischer, o quarteto de cordas Van Kuijk, a violetista sueca Ellen Nisbeth e o percussionista austríaco Christoph Sietzen.

Os seis nomes atuaram na Gulbenkian, em Lisboa, a 11 de fevereiro, e vão atuar na Casa da Música, no Porto, a 19 e 20 de maio.