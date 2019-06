Partilhar o artigo Açorianos We Sea estreiam-se com álbum de `synth pop` com sotaque "Basbaque" Imprimir o artigo Açorianos We Sea estreiam-se com álbum de `synth pop` com sotaque "Basbaque" Enviar por email o artigo Açorianos We Sea estreiam-se com álbum de `synth pop` com sotaque "Basbaque" Aumentar a fonte do artigo Açorianos We Sea estreiam-se com álbum de `synth pop` com sotaque "Basbaque" Diminuir a fonte do artigo Açorianos We Sea estreiam-se com álbum de `synth pop` com sotaque "Basbaque" Ouvir o artigo Açorianos We Sea estreiam-se com álbum de `synth pop` com sotaque "Basbaque"

Tópicos:

Lucas Desse, Senra, We Sea, Woodstocking Azores Clemente,