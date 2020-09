ACT deteta indícios de 21 `falsos recibos verdes` no serviço educativo de Serralves

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) detetou indícios de 21 trabalhadores a `falsos recibos verdes` no Serviço Educativo Artes da Fundação de Serralves, revelou hoje a inspetora-geral da ACT no parlamento.