Actress, o Terno e Captain Casablanca em outubro no festival Urban Routes, em Lisboa

Lusa 19 Jul, 2017, 21:08 | Cultura

"De 24 a 28 de outubro serão cinco dias, 13 sessões, 26 projetos musicais, 34 horas de música que pretendem explorar e dar a conhecer algumas das tendências globais, bem como olhar sobre o ombro e perceber que herança e relevância o passado continua a ter nas nossas vidas", refre a organização do festival, num comunicado hoje divulgado.

No dia 25 de outubro, os portugueses Black Bombaim e o alemão Peter Brötzmann apresentam no Musicbox o disco que editaram em conjunto no ano passado. "Há mais de um ano que não atuam em Lisboa e temos urgência em voltar a ver uma das melhores bandas ao vivo juntamente com um dos melhores saxofonistas da atualidade num caldeirão que resulta na explosão de vários géneros, de várias barreiras que se quebram", lê-se no comunicado.

No mesmo dia, dedicado "à descoberta de novas identidades", atuam também os Scúru Fitchádu, banda que "está desde o inicio deste ano a destruir todos os locais por onde passa, com culpa máxima para a força monumental que a mistura de punk com funaná origina".

Ainda a 25 de outubro, vão atuar o britânico Actress (Darren J. Cunningham), que irá apresentar o seu mais recente trabalho, "AZD", e Caroline Lethô (projecto de Carolina Mimoso) que, "à semelhança de Actress, procura com a sua música dar um novo impulso às pistas de dança, uma nova forma de quebrar sem destruir".

No dia 26 de outubro, passam pelo Musicbox os portugueses You Can`t Win Charlie Brown, os brasileiros O Terno, que trazem na bagagem "Melhor do que parece", editado no ano passado, Captain Casablanca, novo projeto musical de Casper Clausen, "o eterno vocalista dos Efterkland e Liima, que vive e é apaixonado por Lisboa", e os dinamarqueses Laid Back, banda formada em 1979.

"Os Laid Back disseram-nos que estão desde 1981 à procura de um concerto em Portugal, e dizem que a única vez que cá estiveram foi para atuar num programa de televisão e receber o disco de ouro relativo a "Sunshine Reggae" (que é a 5.ª música mais tocada na história da rádio dinamarquesa). É pena ter demorado tanto tempo mas vai finalmente acontecer", conta a organização do festival.

Novos nomes para o cartaz da 11.ª edição serão anunciados "em breve". Os bilhetes para os concertos hoje anunciados já estão à venda.