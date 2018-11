Adam Barnes, o "contador de histórias", inicia concertos no país pelos Açores

Lusa26 Nov, 2018, 16:26 | Cultura

Tendo como palco a Igreja do Convento dos Franciscanos, no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel, o britânico, que se encontra em digredssão europeia, irá promover o seu mais recente "Vacancy at NASA", álbum que refere ser sobre a "batalha constante entre usufruir de coisas pelas quais se trabalhou tanto e lembrar o que se teve que passar para chegar lá".

Para Adam Barnes, natural de Oxford, de 26 anos, Damien Rice foi uma "grande inspiração" do seu som no final da adolescência, estando o cantor "constantemente impressionado" com os novos artistas que lhe são recomendados na plataforma `Spotify`.

Tenho "gostado muito" do novo álbum do Phoebe Bridgers, Adam Barnes refere que adora "ouvir as pessoas expressarem-se na sua própria voz", frisando que se sente "realmente atraído por isso", que espera "seja refletido" na música.

Assumindo-se como um cantor folk, o britânico admite que também regista influências de country e música contemporânea, bem como americana: "Eu sempre tive o pensamento de que um cantor folk era um contador de histórias, então eu gosto de pensar que eu me encaixo nessa descrição com a maioria das minhas músicas".

Adam Barnes, que tem feito música desde os 14 anos, considera que "é sempre bom ter um momento para refletir sobre as experiências" que se tem e admite que "a jornada até esse ponto não foi fácil", gostando de "colocar em contexto o que vem acontecendo nos últimos anos" através dos seus registos.

"Admito que todos têm os seus desafios e agora eu posso experimentar um novo país por causa do meu. Estou animado com esta jornada. Todos nós temos metas e expectativas mas, se não gostarmos do que está acontecendo ao nosso redor, agora, então eu não acho que você vai gostar de alcançar as suas ambições, se elas chegarem".

Além do álbum "Vacancy at NASA", o cantor possui já os registos "The Land, The Sea & Everything Lost Beneath", "One Day We`ll Be Fine" e "Blisters".

A iniciativa Inspiral, no âmbito da qual vai atuar o cantor britânico, decorre ao longo de 2018 e 2019 e promete explorar a cultura da Lagoa, cativando a "atenção do público para os espaços e equipamentos culturais do concelho".