Adjudicação das obras do Museu Soares dos Reis assinada dentro de dias

02 Mai, 2019

Segundo a governante, que falava à margem da cerimónia de doação da pintura "Apresentação da Virgem no Templo", oferecida pelos príncipes Aga Khan e Amyn ao Museu Nacional de Soares dos Reis, esta reabilitação, que tem um prazo de duração previsto de seis meses, "prende-se com a correção de patologias de todo o edificado, que há muito é necessário preservar e corrigir".

"Espero que quando acabarem as obras no Museu Soares dos Reis, que esperamos que comecem em breve - uma vez que está previsto assinar o contrato de adjudicação da obra do edifício (...) nos próximos dias -, daqui a seis meses possamos estar de novo aqui, todos juntos, já com o restauro das obras [de pintura] em curso", disse em declarações à Lusa.

A secretária de Estado não se comprometeu, contudo, com um prazo nem adiantou o montante necessário para o restauro das três pinturas do pintor régio de D. Pedro II, Bento Coelho da Silveira, doadas ao Museu Nacional Soares do Reis, no Porto, e ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

"Ainda não consigo dizer exatamente, porque são trabalhos que o laboratório terá de estimar [assim como] o valor da recuperação das obras. Nós temos vindo sempre a trabalhar com Sua Alteza Real [o príncipe Aga Khan] e, portanto, garantimos que essa colaboração se vai manter, e ele já garantiu hoje a sua disponibilidade financeira para o restauro das obras", esclareceu.

A governante, destacou, no entanto, a importância desta doação que, garantiu, acompanha a "estratégia de democratização do acesso à cultura" do Governo.

"Esta doação reflete a importância das obras e da cultura estar acessível a todos e não entre quatro paredes, e é isso que nós temos vindo a defender, não só com a descentralização de coleções [em] itinerância, como, por ventura, articulando e colaborando e facilitando estas doações, que permitem a grande parte da população ter acesso a peças de arte que não teria de outra forma".

Para Ângela Ferreira, "é muito importante utilizar os museus nacionais como palco privilegiado para desenvolver políticas culturais", seja na promoção de coleções públicas, como na promoção das coleções privadas".

O príncipe Amyn Aga Khan revelou hoje, no Porto, que vai financiar o restauro das três pinturas do pintor régio de D. Pedro II, Bento Coelho da Silveira, doadas ao Museu Nacional Soares do Reis, no Porto, e ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

O anúncio foi feito na cerimónia de doação da pintura "Apresentação da Virgem no Templo", oferecida pelos príncipes Aga Khan e Amyn ao Museu Nacional de Soares dos Reis, onde a obra vai ficar exposta.

No dia 29 de março, foram doadas, ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, duas outras pinturas portuguesas do século XVII, o "Repouso no regresso do Egipto" e "Virgem com o Menino e a Visão da Cruz", da autoria do pintor Bento Coelho da Silveira (1617-1708), pintor régio de Pedro II.

As obras foram doadas através do Imamat Ismaili e da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, entidades que estabeleceram um acordo, em 2015, com o Estado Português, para instalação da sua sede mundial em Lisboa.