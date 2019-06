Adolescentes fazem um manifesto artístico no teatro LU.CA

Lusa28 Jun, 2019, 18:55 | Cultura

"Inspirados por ideias e experiências do mundo atual e futuro, os participantes realizam um intenso trabalho de criação de um filme ou de uma peça de videoarte", refere o teatro lisboeta a propósito de "Manifesta-te".

Coordenada pela realizadora Leonor Bettencourt Loureiro, esta oficina decorrerá de 01 a 13 de julho e assinala o fim da atual temporada do LU.CA.

Os 15 jovens participantes terão como tema a adolescência, que abordarão num processo criativo com recursos multimédia e com a presença de músicos e convidados ao longo das duas semanas de trabalho.

Entre os convidados que ajudarão neste manifesto estão a radialista Isilda Sanches, a ilustradora Sara Feio, a maquilhadora Lola Carvalho, a DJ e produtora Violet ou os músicos Bejaflor, Catarina Branco e Nuno Beats.

A próxima temporada do LU.CA arrancará em setembro com um ciclo dedicado às eleições, dada a proximidade com as próximas legislativas, em outubro.

"Sentimos que era importante fazer um ciclo que nos fizesse pensar um pouco e abrisse algumas portas de entrada para este assunto junto das crianças", afirmou a diretora do LU.CA, Susana Menezes, em declarações à Lusa no início de junho.

O ciclo irá incluir "uma miniconferência dedicada a estas matérias, às questões da Democracia" e "uma oficina que se chama `É bom mandar`, onde as crianças vão poder praticar diferentes modelos de governação".

A nova temporada voltará a incluir espetáculos de dança e de teatro, um dos quais "vai abordar muito as questões da acessibilidade e da inclusão", disse Susana Menezes.

O LU.CA - Teatro Luís de Camões, na Calçada da Ajuda, reabriu em 01 de junho do ano passado, rebatizado de LU.CA, inserido no plano de reestruturação dos teatros municipais de Lisboa, tornando-se no primeiro teatro municipal em Portugal com uma programação exclusivamente dedicada a crianças e jovens.