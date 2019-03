Partilhar o artigo Aga Khan doou duas pinturas do século XVII ao Museu Nacional de Arte Antiga Imprimir o artigo Aga Khan doou duas pinturas do século XVII ao Museu Nacional de Arte Antiga Enviar por email o artigo Aga Khan doou duas pinturas do século XVII ao Museu Nacional de Arte Antiga Aumentar a fonte do artigo Aga Khan doou duas pinturas do século XVII ao Museu Nacional de Arte Antiga Diminuir a fonte do artigo Aga Khan doou duas pinturas do século XVII ao Museu Nacional de Arte Antiga Ouvir o artigo Aga Khan doou duas pinturas do século XVII ao Museu Nacional de Arte Antiga