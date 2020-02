Agitação laboral na redação da Cahiers du Cinema

De acordo com o comunicado divulgado entre os novos acionistas deste projeto editorial estão oito produtores de cinema franceses e também uma representante da Sociedade de Realizadores de Filmes.



A redação considera que qualquer artigo sobre um filme desses produtores, pode ser considerado tendencioso.



João Lopes, crítico de cinema, da Antena 1, diz que está em risco uma das mais antigas e prestigiada revista de cinema.



A redação também não aceita a nova linha editorial que prevê que a revista se concentre no cinema francês e seja mais "amigável" e "chique".



Os jornalistas demissionários afirmam que essa nunca foi a vocação do projeto que dessa forma se transforma numa plataforma de promoção do cinema de autor francês.