Agosto foi o segundo melhor mês do ano em receitas e audiência nos cinemas

Segundo as estatísticas mensais divulgadas hoje pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), em agosto as salas de cinema registaram 1,6 milhões de entradas e 10,3 milhões de euros de receita bruta de bilheteira, o que representa uma subida de 10,7% e 16%, respetivamente, face a agosto de 2023.

No entanto, durante este ano, até agosto, a exibição comercial de cinema contou com oito milhões de espectadores e 50 milhões de euros de receitas, quando no mesmo período de 2023 (entre janeiro e agosto) os valores se situavam em 8,6 milhões de entradas e 51,6 milhões de euros de receitas.

Ainda em relação a este ano, os dados de agosto estão muito próximos dos de julho, mês em que se contabilizaram 1,7 milhões de entradas, o que se traduziu em 10,6 milhões de euros de bilheteira.

O ICA revela ainda que, em agosto, o filme português mais visto em sala foi a comédia "Balas & Bolinhos: Só Mais uma Coisa", de Luís Ismael, quarta longa-metragem de uma série de filmes iniciada em 2000.

"Balas & Bolinhos: Só Mais uma Coisa" estreou-se nos cinemas a 15 de agosto e, segundo o ICA, nesse mês somou 170.160 espectadores e cerca de um milhão de euros de receita.

Em duas semanas de exibição, o filme de Luís Ismael tornou-se no mais visto este ano entre as produções portuguesas estreadas em sala.

Em segundo lugar está a comédia "Podia ter esperado por agosto", de César Mourão, com 95.353 espectadores, e "Revolução (sem) sangue", de Rui Pedro Sousa, com 20.932 entradas.

Dos 50 milhões de euros de receita contabilizados até agosto, 2,2 milhões de euros (4,4%) diziam respeito a filmes portugueses.

A quota de mercado do cinema português em termos de espectadores, até agosto, era de 4,7%, ou seja, dos oito milhões de bilhetes emitidos, 376.990 foram para ver filmes portugueses.

No `ranking` geral dos filmes exibidos em sala até agosto, "Divertida-mente 2", de Kelsey Mann, foi o mais visto, com 360.891 espectadores e 2,1 milhões de euros de receita.