Águeda dá incentivo ao Pensamento

Um auditório com 600 lugares, um espaço de exposições com 700 metros quadrados, um café-concerto, uma livraria, ou uma área totalmente dedicada a projetos educativas na área da cultura são apenas um instrumento.



"Temos um espaço que serve as necessidades regionais. O que fizermos nele é o que o pode transformar num espaço nacional ou mesmo internacional", diz Gil Nadais. O presidente da autarquia quer que o novo centro cultural seja um espaço de incentivo ao pensamento.



"Dar a Águeda a possibilidade de se afirmar como um destino cultural" é o objetivo deste investimento de 4,5 milhões de euros que não contaram com a ajuda de nenhum fundo.



A inauguração da exposição A Coleção (Reloaded), marcou a abertura do novo equipamento cultural municipal, com curadoria de João Silvério, que selecionou obras de conceituados artistas nacionais e internacionais, numa leitura abrangente do espólio de Norlinda e José Lima. Uma coleção privada onde habitam obras de Paula Rego ou Júlio Pomar.