Águeda vence prémio Município do Ano 2021 com o projeto AgitÁgueda - Art Festival

"É um projeto verdadeiramente transformador", afirmou Jorge Almeida, reforçando que, atualmente, Águeda, na região centro, é conhecida como a "cidade dos guarda-sóis coloridos" e essa é também já uma "imagem de Portugal no mundo".

O autarca falava na cerimónia de atribuição dos prémios Municípios do Ano, uma iniciativa da Universidade do Minho, através da plataforma UM-Cidades, que decorreu no Funchal, concelho vencedor do principal galardão em 2019, com um projeto na área da mobilidade, designado "Funchal, Destino Acessível".

"O AgitÁgueda transformou completamente a cidade e o concelho", realçou Jorge Almeida, vincando que se trata de um evento "surpreendente".

Anualmente, no mês de julho, centenas de artistas nacionais e internacionais participam no "AgitÁgueda -- Art Festival", transformando toda a cidade num "palco repleto de cor, animação, instalações de arte e atuações".

Na 7.ª edição dos prémios Municípios do Ano, que contou com 44 candidaturas de todo o país, incluindo regiões autónomas, Águeda venceu também na categoria Região Centro para municípios com mais de 20 mil habitantes.

O concelho de Santa Cruz, localizado na zona leste da ilha da Madeira, venceu na categoria regiões autónomas, com um projeto de eficiência energética na rede de iluminação pública.

Foram também atribuídos galardões a Monção, na categoria Região Norte com menos de 20 mil habitantes, com o projeto "Programa Monção Social"; Guimarães (Região Norte com mais de 20 mil habitantes), com o projeto "Bairro C"; e Valongo, na categoria Aérea Metropolitana do Porto, com o projeto "SEDL -- partilha de experiências e casos de sucesso na democracia local".

Arganil (Centro menos 20 mil habitantes) venceu com o projeto "Costurar Valores -- Uma Experiência de Economia Circular"; Palmela (Aérea Metropolitana de Lisboa) ganhou com "Percursos de Vida Saudável -- Um projeto de apoio à idade +"; Aljustrel (categoria Alentejo) recebeu o prémio à conta do projeto "Centro de Artes de Aljustrel -- A resposta criativa à pandemia"; e Faro (Algarve) venceu com "Faro Ativo".

Na categoria intermunicipal, o galardão foi atribuído ao "Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous", uma iniciativa que envolve as autarquias de Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães, na Região Norte.