Agustina Bessa-Luís faria no sábado 100 anos. Comemorações do centenário duram um ano

Um dos maiores nomes da literatura, da língua e cultura portuguesas, faria no sábado 100 anos. Morreu um pouco antes, aos 96. Agustina Bessa-Luís, a mulher que dizia só ter uma vocação: escrever, deixa um legado que se perpetuou na escrita, no cinema, na televisão, na memória e na história. Um legado impossível de esmorecer.