Aí está o MoteLX

A edição deste ano é a 13.ª do MoteLX e abrange a sexta-feira, 13 de setembro, aproveitando a "coincidência" para apresentar uma programação especial, com a antestreia do filme Midsommar', de Ari Aster e a revisita ao clássico filme de terror Sexta-feira 13. Faz-me Companhia, de Gonçalo Almeida é a única longa-metragem portuguesa presente no cinema São Jorge, em Lisboa. Entre as curtas-metragens estrangeiras encontra-se Dessert, um filme do Reino Unido, com realização portuguesa de Martim David Gomes.