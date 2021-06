AkaCorleone fez da galeria Underdogs em Lisboa o templo de uma nova religião

"Temple of Light" ("Templo da Luz", em português) é o nome da exposição que é hoje inaugurada, mas também "de um novo pensamento, de uma nova filosofia, de uma nova religião", cujo conceito e percurso que levou à sua criação estão explicados num livro colocado logo na entrada da galeria.

"É um diário, pessoal, de alguém que criou esta religião, que não sou eu, eu sou apenas um mensageiro. Este livro relata, na primeira pessoa, todo o percurso pela pandemia, até à escuridão total, até uma epifania e à ideia de um novo pensamento", explicou AkaCorleone (Pedro Campiche) à Lusa, numa visita à exposição.

Além do livro, há também um vídeo, projetado numa parede, "muito importante para introduzir as pessoas ao tema e ao conceito" de "Temple of Light".

O vídeo, feito em colaboração com o estúdio Crack Kids, tem dois lados: um que representa a escuridão, "toda a paranóia da pandemia, todo o medo, toda a situação que se vive há um ano e tal", e outro que representa "um lado mais contemplativo, mais espiritual e uma tentativa de tornar tudo mais positivo".

Depois das duas peças introdutórias, entra-se no templo, "representado com peças originais, todas ligadas à ideia de luz, de cor, de projeção, de positivismo".

A pandemia da covid-19, que chegou a Portugal em março do ano passado, foi "o ponto de partida" para "Temple of Light".

"Todos passámos pelo processo de irmos caindo num buraco, num vazio de `não conseguimos sair daqui`, e o que percebemos foi que, para muita gente, eu incluído, uma das formas de lidar com isto foi dizermos a nós próprios que as coisas vão melhorar, que isto é passageiro, que vamos dar a volta e que não vai haver crise. Esta religião e este novo pensamento está muito assente na ideia de que para sairmos deste buraco em que estamos temos que nos elevar e trabalhar em nós", explicou AkaCorleone.

A ideia de positivismo foi levada ao extremo em algumas peças e o artista fala mesmo em "ultrapositivismo", revelado, por exemplo nas peças em led, numa estrutura de acrílico transparente, que "representam o expoente máximo da iluminação como contexto para exposição e são as peças mais identificativas desta lógica da iluminação como salvação".

Há uma outra peça, um tapete em acrílico que é ao mesmo tempo um vitral, que "representa um pouco a inspiração noutras religiões, noutros costumes, noutros rituais, como o islamismo em que há um tapete virado para Meca que é usado como parte de um ritual".

Na maior parte das peças em exposição na Underdogs, Aka Corleone trabalhou com acrílicos, mas explorou também, pela primeira vez, a técnica da realidade aumentada, em colaboração com o designer gráfico Serafim Mendes.

Através da leitura de um QR Code, o visitante pode entrar "literalmente" no portal do Templo da Luz.

Como templo que se preze, na Underdogs há também vitrais, suspensos do teto, que surgem na sequência da revitalização do vitral da escadaria redonda do edifício do Panorâmico de Monsanto, do qual restava apenas a estrutura metálica, que AkaCorleone fez no ano passado.

A peça criada no âmbito do festival Iminente "foi o ponto de partida para criar estas peças em acrílico e com uma película iridescente, que se comporta de maneiras diferentes", conforme a luz que sobre ela incide ou de que lado são vistas.

Neste `templo temporário` há ainda duas peças que "são as maquetes do templo fisíco" que AkaCorleone quer que o ajudem a construir, "daí a caixa de donativos à saída".

Também aqui, a luz "tem um efeito muito importante na maneira como as peças se transformam".

"Temple of Light" inclui também música, criada para que quando as pessoas entrem "sintam que estão num templo, num lugar sagrado, mas que também sintam esta dualidade entre a escuridão e a luz".

Os produtores do coletivo e editora, de hip-hop e eletrónica, Monster Jinx "mergulharam no conceito e criaram duas faixas de 25 minutos, muito diferentes".

"É som ambiente que não é som ambiente, que te mergulha para a narrativa que estou a tentar contar", referiu AkaCorleone.

O artista lembra que todas as novas religiões "têm o seu lado ambíguo, sobre quais são as motivações por detrás, se é ajudar e dar apoio a quem ficou fragilizado com esta situação ou se é mais um esquema para auto-benefício".

"Não quero dar resposta a essa pergunta. Acho que as pessoas devem vir à galeria para tirarem as suas próprias conclusões", desafia.

"Temple of Light", de entrada livre, estará patente até 31 de julho.

Também a partir de hoje e até 31 de julho, é possível visitar na Underdogs a exposição cápsula "It`s like ending a poem...A process of seduction", da artista portuguesa Tamara Alves.

A mostra, de acordo com a galeria, "estabelece uma linha contínua" com a exposição que Tamara Alves esteve patente na galeria Artur Bual, na Amadora, até 13 de junho, "e que se debruça sobre a exploração do desenho rasgado, agora refletida num novo espaço expositivo".

"`It`s like ending a poem...A process of seduction` materializa um processo de sedução numa exposição de carácter frágil, pinturas delicadas em aguarela maioritariamente em rasgos de papel, rasgos de `pele`, figuras inacabadas, fragmentos, corpos humanos, animais e histórias ainda por contar", lê-se no texto de apresentação da mostra.