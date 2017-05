Al Di Meola, Átoa e Azeitonas atuam nas Festas da Cidade da Figueira da Foz

Lusa 30 Mai, 2017, 17:56 | Cultura

A festa arranca a 02 de junho, sexta-feira, com Al Di Meola, guitarrista "virtuoso do jazz", que atua no Centro de Artes e Espetáculos (CAE).

A 10 de junho é a vez dos Átoa, num concerto de entrada livre no Jardim Municipal.

Na noite de 23 de junho, há desfile de marchas populares, espetáculo piromusical e animação noite dentro na praia do Forte, onde se acendem as fogueiras de São João e onde vai atuar o DJeff Afrozila.

A 30 de junho, sobem ao palco na Praça do Forte os Azeitonas, pelas 22:00.

"É um mês de festa para toda a família", sublinhou o presidente da Câmara, João Ataíde, durante a apresentação do programa, referindo que as festas, com um programa semelhante ao de 2016, foram pensadas "na estratégia de afirmação turística" da Figueira da Foz, que pretende apresentar-se como "family friendly".

Para além dos concertos, haverá arraiais, feira popular (de 09 a 25 de junho) e marchas populares, que este ano contam com a participação "de seis grupos".

A Festa da Sardinha decorre de 08 a 10 de junho e a feira das freguesias de 14 a 18 de junho, e de 28 de junho a 02 de julho, eventos que decorrem no pavilhão multiusos do concelho.

No programa das festas, há ainda vários eventos centrados em atividades desportivas, como é o caso da 11.ª Meia Maratona da Figueira da Foz, que decorre a 04 de junho.

Para além disso, realizam-se ainda torneios de ténis, `beach rugby`, `footvolley`, `beach volley` e a "regata mais louca do Mondego", organizada pelos escuteiros marítimos.

A 24 de junho, feriado municipal, a Figueira da Foz entrega distinções honoríficas, numa cerimónia no CAE.

Segundo João Ataíde, o orçamento é semelhante ao de 2016, fixando-se nos 130 mil euros.