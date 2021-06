Alabaça não teve condições para resolver "problemas complicadíssimos" do setor - ICOM Portugal

A comissão portuguesa do Conselho Internacional dos Museus (ICOM-Portugal) considerou hoje que não foram dadas as condições para o gestor Bernardo Alabaça, exonerado de diretor-geral do Património Cultural, resolver "os problemas complicadíssimos" no setor.