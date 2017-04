Alberto Carneiro é uma figura "absolutamente fundamental" da escultura no século XX

Lusa 15 Abr, 2017, 15:25 | Cultura

"Foi um grande mestre, um grande professor também, amigo de gerações de jovens artistas, e é uma referência maior e foi um lutador extraordinário contra a doença, na última década, e cumpriu um destino fantástico", disse à Lusa Raquel Henriques da Silva, que trabalhou por diversas vezes com o escultor.

Para a historiadora, são várias as razões pelas quais Alberto Carneiro é uma figura absolutamente fundamental da escultura em Portugal no século XX.

Desde logo, destaca a importância que o escultor deu à sua proveniência, tendo trabalhado em adolescente numa oficina de santeiro, na região norte do país, de onde era oriundo, onde se produziam santos, quer de madeira para o altar, quer de pedra para o exterior.

"Esse trabalhar da madeira durante a sua adolescência foi sempre algo que o Alberto salientou. Não que ele fosse um autodidata, porque, já mais velho do que é costume, entrou na Faculdade de Belas Artes, então Escola de Belas Artes do Porto, onde fez o curso com bons resultados", afirmou.

Raquel Henriques da Silva destacou ainda como muito importante para o percurso do escultor uma bolsa que obteve, no final dos anos 1960, que lhe permitiu ir estudar para Londres.

É então que "ele, que vinha do talhe, de trabalhar a madeira pelo sistema de talhe, de ir roubando madeira à madeira, entra num processo criativo absolutamente sem retorno, absolutamente fundamental que o afasta desse processo tradicional e o lança numa fase muito diferente, em que a escrita desempenhará um papel importantíssimo", acrescentou.

Foi a partir de então que usa o conceito de escultura em campo expandido de Rosalind Krauss, "em que a escultura deixa de ser um monolítico e entra num processo de criação que é simultaneamente objetual, mas também performativo".

São desta altura as obras "O canavial: memória metamorfose de um corpo ausente" (1968) e "Uma floresta para os teus sonhos" (1970), por exemplo.

O escultor escreveu também "um manifesto que é um dos primeiros manifestos que se escreveram não só em Portugal como no mundo, sobre arte ecológica, sobre esta ideia de naturalidade dos materiais, esta presença da floresta e da árvore na sua exposição, que vão ser muito muito importantes, na produção" de Alberto Carneiro, acrescentou.

Em obras conceptuais como "O Canavial", o "esquema da montagem é o fundamental", destacou a ex-diretora do Museu do Chiado e do antigo Instituto Português de Museus.

"Para ele a obra é o esquema muito detalhado da construção da obra. A peça é um esquema, quando se quiser montar de novo monta-se a partir do esquema", explicou.

Raquel Henriques da Silva salientou ainda que, a partir dos anos 1980, Alberto Carneiro regressou ao talhe, "não manual mas com máquinas", tendo "neste último período de vida deixado peças de capacidade poética e de uma qualidade da madeira extraordinária".

Alberto Carneiro foi um dos nomes que mais "abriram novos caminhos para a prática artística em Portugal", na segunda metade do século XX, destaca a biografia do escultor, publicada no `site` do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado.

Nasceu a 20 de setembro de 1937, em São Mamede do Coronado, concelho da Trofa, distrito do Porto, local ao qual se manteve ligado durante toda a vida.

Participou nas Bienais de Veneza e de S. Paulo, entre outras grandes exposições internacionais. Nas antológicas da sua obra, contam-se as apresentadas na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e na Casa e no Museu de Serralves, no Porto, no Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, no Centro Galego de Arte Contemporânea, no Museu de Arte Contemporânea do Funchal, e na Casa da Cerca, em Almada.