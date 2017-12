Albufeira reforça segurança para receber cem mil pessoas na passagem de ano

Lusa27 Dez, 2017, 17:44 / atualizado em 27 Dez, 2017, 18:00 | Cultura

De acordo com o presidente da Câmara de Albufeira, Carlos Silva e Sousa, "foi estruturado um plano de segurança com as autoridades policiais, que prevê um reforço da vigilância" nos locais de animação noturna.

"Haverá um reforço do policiamento em relação a anos anteriores, porque também se perspetiva uma afluência maior, que deverá rondar as cerca de cem mil pessoas", sublinhou o autarca, acrescentando que "a aposta é de visibilidade como fator de dissuasão de excessos".

Carlos Silva e Sousa não quantificou o número de elementos que vão integrar o plano municipal de segurança entre os dias 29 de dezembro e 2 de janeiro.

A noite de passagem de ano naquele que é considerado o principal concelho turístico do Algarve, será animada por espetáculos musicais gratuitos junto à Praia dos Pescadores, entre os quais os Xutos & Pontapés, que dão o primeiro concerto um mês depois da morte do guitarrista Zé Pedro, aos 61 anos, um dos fundadores da banda rock.

Fonte da promotora dos Xutos & Pontapés disse à Lusa que a banda vai atuar sem qualquer substituto para o lugar do guitarrista Zé Pedro, que morreu a 30 de novembro.

Para o presidente da Câmara de Albufeira, por se tratar do primeiro concerto da banda "depois da trágica perda, o mesmo poderá atrair ainda mais pessoas ao concerto de passagem de ano".

Além dos Xutos & Pontapés, que vão dar as boas vindas a 2018, o cantor e produtor português AGIR fará a despedida de 2017, atuação que antecede as doze badaladas e o habitual fogo-de-artifício, que será lançado na praia da Oura.

As celebrações do fim de ano em Albufeira começam no dia 29 de dezembro com o Paderne Medieval, evento que convida a uma viagem à época medieval, bem como a Star Parade, com artistas e performances circenses.

A 29 de dezembro começa também o festival de humor "Solrir", no Palácio de Congressos do Algarve, nos Salgados, com sessões diárias até ao dia 2 de janeiro, às 21h30.