Aldeia pintada de lendas, cantares e histórias do povo da Torre

No concelho da Batalha há uma aldeia pintada que nas paredes retrata as lendas, os cantares e as histórias do povo da Torre. A ideia surgiu de um grupo de jovens que quis documentar estas tradições orais. A melhor maneira de chegar a todos os que vivem na aldeia foi pintar os muros e paredes das casas.