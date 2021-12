Aldeias de Xisto esperam ocupação superior a 90% na passagem de ano

"As expectativas para esta altura são as melhores, porque estamos com taxas bastante elevadas para estes dias e continuamos a ter uma forte procura", apontou Bruno Ramos, coordenador da ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto.

Este responsável detalhou que os diferentes operadores criaram pacotes específicos para esta quadra festiva e que a procura tem surgido essencialmente do mercado nacional, que encontra no destino Aldeias do Xisto a oportunidade de viver "experiências únicas e exclusivas".

"As Aldeias do Xisto são um destino bastante atrativo ao longo de todo o ano e o Natal e a passagem de ano não são exceção, antes pelo contrário, porque temos uma capacidade de acolhimento que conta com programas preparados à medida e que juntam diversas vertentes", frisou.

Lembrando os novos desafios e preocupações que a pandemia causou, Bruno Ramos sublinhou o facto de este ser um "destino muito seguro", com ofertas diferenciadas que podem passar pelo alojamento num contexto mais rural e com a típica lareira ou por uma unidade hoteleira com `spa`.

"Temos ofertas que abarcam diferentes públicos, numa lógica de imersão profunda naquilo que é a realidade das aldeias, associada à experiência de natureza, gastronomia e animação e sempre em segurança", acrescentou.

Bruno Ramos deixou ainda a sugestão de se oferecer uma estadia nas Aldeias do Xisto como "presente de Natal", aproveitando a campanha que está a decorrer até ao final deste mês, com venda de `vouchers` para 2022, com um desconto de 25% no preço habitual.

"Temos `vouchers` de 100, 200 ou 500 euros, que podem ser adquiridos até ao final deste ano e que podem ser usufruídos durante todo o ano de 2022. São uma oportunidade para todos os que queiram conhecer este destino e que também pode ser uma ótima opção de prenda de Natal", disse, referindo que a aquisição pode ser realizada através da plataforma "Bookinxisto".

Segundo adiantou, esta campanha está também a ter bastante adesão não só pelo valor, mas também porque permite à pessoa escolher a melhor altura para a sua deslocação.

A Rede das Aldeias do Xisto é um projeto de desenvolvimento sustentável, de âmbito regional, liderado pela ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, que tem sede na Barroca, concelho do Fundão, e que integra 27 localidades da região Centro, além da parceria com 20 municípios e com mais de 100 operadores privados.