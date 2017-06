Alêtheia publica nova edição do livro "10 Dias que Abalaram o Mundo", de John

Lusa 15 Jun, 2017, 10:40 | Cultura

A obra, editada pela Alêtheia, é, segundo o seu autor, "um relato pormenorizado da Revolução de Outubro" de 1917, na Rússia, quando "os bolcheviques, à frente dos operários e soldados da Rússia tomaram o poder" e depuseram a monarquia.

A revolução ocorreu a 25 de outubro de 1917, segundo o calendário russo, correspondendo a 07 de novembro no calendário do Ocidente (a Rússia seguia o calendário juliano, e não o calendário gregoriano do Ocidente).

O autor, norte-americano, foi jornalista-correspondente na I Grande Guerra (1914-1918), descrevendo nesta obra os acontecimentos em Petrogrado (atual São Petersburgo), "que foi o centro, o próprio coração da insurreição", segundo Reed, advertindo o leitor que "o que se passou em Pedrogrado repetiu-se, quase exatamente, com intensidade maior ou menor e a intervalos mais curtos ou mais longos, em toda a Rússia".

A atual edição inclui o prefácio escrito por Lenine para a edição original da obra, saída nos Estados Unidos em 1919.

Na então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (ex-URSS), a obra só foi publicada pela primeira vez em 1923, e o prefácio dessa primeira publicação soviética, assinado pela mulher de Lenine, Nadia Krupskaia, é também incluído nesta edição da Alêtheia, e ainda o posfácio de uma edição soviética, datada de 1957.

Lenine, no prefácio à primeira edição, recomenda, "sem reservas", a leitura do livro "aos trabalhadores de todo o mundo", e afirma que o leu "com imenso interesse e igual atenção até o fim".

Para o líder da revolução, a obra do autor norte-americano "traça um quadro exato e extraordinariamente vivo dos acontecimentos que tão grande importância tiveram para a compreensão da Revolução Proletária e da Ditadura do Proletariado".

John Reed é autor de outras obras como "De Konilov a Brest-Litovsk", foi militante do Partido Comunista norte-americano, diretor do jornal New York Communist, e cônsul da Rússia em Nova Iorque, e encontra-se sepultado junto à muralha do Kremlin, na Praça Vermelha em Moscovo.