Alexandra Moura apresenta em Milão coleção "Gadidae" inspirada nos bacalhoeiros

Lusa20 Set, 2019, 17:28 | Cultura

Em entrevista telefónica a partir de Milão, Alexandra Moura avançou hoje à Lusa que a "Gadidae" (nome científico em latim de uma espécie de bacalhau) é apresentada às 10:30 (09:30 hora de Lisboa), no Palazzo Reale -- Scalone Arengario, na Piazza Duomo, e vai ter "40 coordenados", sendo a maioria (75%) feminino.

"A coleção conta a história dos bacalhoeiros que estavam muitos meses no mar, numa faina muito rude, e das suas mulheres que ficavam em terra a tomar conta das casas e da família e ainda tinham de vender o peixe", descreveu à Lusa Alexandra Moura, a primeira `designer` portuguesa a fazer parte do calendário oficial da Semana da Moda de Milão (a primeira vez foi em fevereiro passado).

"Gadidae" é uma coleção "desportiva" e "urbana", mas onde se vão encontrar "muitos detalhes do vestuário clássico", conta a `designer`, acrescentando que a palete de cores varia entre os tons "claros" e "tons terra", "azul cobalto" e "laranjas", como descreveu à Lusa, acrescentando que haverá roupas de trabalho, `oversize`.

Os materiais usados na coleção vão do linho ao algodão, passando pela seda, tecidos impermeáveis e denim.

O Portugal Fashion (PF), plataforma de divulgação da moda portuguesa, revela que, depois da Semana da Moda de Milão, a moda portuguesa segue para Paris (França), onde os `designers` Katty Xiomara, Luís Buchinho e Luís Carvalho apresentam, no dia 26 de setembro, as suas novas coleções, com "o lançamento de uma nova estratégia de promoção para o período 2019-2021", a que se junta pela primeira vez a Moda Lisboa.

O PF é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, e é cofinanciada pelo Portugal 2020, no âmbito do programa Operacional da Competitividade e Internacionalização (Compete).