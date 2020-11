Algés exibe obras de artistas como Renoir e Amadeo sobre o universo feminino

Intitulada "Mulheres. Entre Renoir e Amadeo", a exposição reúne obras pertencentes às coleções de arte da Fundação Fran Daurel e da Fundação Calouste Gulbenkian, e é organizada pela Câmara Municipal de Oeiras e a c2c Creación y Gestión de Proyectos Culturales.

Uma seleção de obras de Renoir, Sorolla, Casas, Rusiñol, Nonell, entre outros, pertencentes à coleção da Fundação Fran Daurel, e de Amadeo de Souza-Cardoso, Eduardo Viana, Francisco Franco, da Fundação Calouste Gulbenkian, e ainda de Santa Rita Pintor, proveniente de uma coleção particular, vai apresentar ao público o tema do feminino, um dos mais tratados pelos artistas ao longo da modernidade.

A maioria das obras de arte apresentadas na mostra - que tem curadoria de Helena Alonso - foram criadas em torno dos turbulentos anos que precedem e acompanham a viragem do século XIX para o século XX.

Na exposição, o público poderá ver como a mulher, mesmo de classes mais desfavorecidas, foi tratada como tema por artistas como Francisco Masriera, Sorolla ou Ramón Casas, nomeadamente em nus, e nas várias formas de retrato.

"Entre as esferas em que se articulou o discurso desta exposição está a do trabalho, uma vez que o naturalismo do final do século XIX faz com que as mulheres sejam frequentemente representadas nessa perspetiva, passando pela esfera privada doméstica, à intelectual, bem como o desejo de ser igual a seus pares na aprendizagem e na prática da pintura ao ar livre", salienta um texto da curadoria sobre a mostra.

A exposição fornece também elementos para compreender, neste período da História da Arte, a intensa relação que alguns destacados pintores portugueses estabeleceram com artistas espanhóis em Paris, numa procura conjunta de conhecer e incorporar a Modernidade nas suas diferentes linguagens plásticas.

"Mulheres. Entre Renoir e Amadeo" estará patente ao público entre sexta-feira e 14 de fevereiro de 2021, de terça-feira a domingo, das 11:00 às 17:00, com entrada gratuita, limitada a 30 pessoas.