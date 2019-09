Almada recebe este sábado reflexão sobre o tempo de Guy Nader e Maria Campos

Lusa17 Set, 2019, 16:32 | Cultura

"O espetáculo consiste numa conversa física e dinâmica baseada na repetição coreográfica e tendo como `leitmotiv` o movimento pendular: o mesmo movimento dos mecanismos que medem tempo e espaço", adiantou o Teatro Joaquim Benite, em comunicado.

Os espectadores serão, assim, convidados a entrar numa "verdadeira viagem oscilatória, que proporciona vários encontros em direção a um movimento perpétuo", ou seja, uma "roda mecânica que toma o tempo como um contínuo", explicou a mesma nota.

Esta reflexão sobre o tempo resulta do encontro, em 2006, entre o libanês Guy Nader e a catalã Maria Campos, que formaram juntos uma companhia e já apresentaram espetáculos juntos em várias salas e festivais de todo o mundo.

Desta vez passam pela sala principal do Teatro Municipal Joaquim Benite, pelas 21:30, o que marca o início da 27.ª Quinzena da Dança de Almada.

Criado em 1992, pela Companhia de Dança de Almada, o festival promete oferecer ao público "o melhor que se faz pelo mundo em dança contemporânea", estendendo-se até 10 de outubro, em Almada, com espetáculos e atividades relacionadas com dança, como `workshops`, exposições, encontros ou vídeo-dança.

Na edição deste ano, destaca-se também a atuação dos portugueses Jonas & Lander com "Adorabilis", em 22 de setembro, e a interpretação dos polacos Polish Dance Theatre com "Harvest", em 26 de setembro.

Toda a programação pode ser consultada na página do evento (http://quinzenadedancadealmada.cdanca-almada.pt/), tendo algumas apresentações com entrada livre.

No caso do "Time Takes The Time Time Takes", os preços variam entre cinco a dez euros, de acordo com o Teatro Municipal Joaquim Benite.