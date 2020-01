Alto do Pina desfila em Macau nas comemorações do Ano Novo chinês

Macau, China, 08 jan 2020 (Lusa) -- A Marcha do Alto do Pina participa este mês na parada de celebração do Ano Novo Chinês em Macau, agendada para 27 de janeiro e 01 de fevereiro, anunciaram hoje os Serviços de Turismo da região.