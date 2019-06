Alunos de teatro de Coimbra apresentam peça em torno da vida e obra de Tchéckhov

Lusa27 Jun, 2019, 17:41 | Cultura

Em "Ensaio Tchéckhov", a vida e a obra do dramaturgo russo andam "de mãos dadas", interligando três pequenas peças cómicas com registos biográficos do autor, refere a organização do espetáculo, que vai estar em cena na Oficina Municipal do Teatro, em Coimbra, entre 04 e 13 de julho.

O espetáculo tem como ponto de partida três peças em um ato do escritor - "O Pedido de Casamento", "O Urso" e "Os Malefícios do Tabaco" -, textos curtos em que a vida russa do final do século XIX surge sempre como pano de fundo, revelando também "o fundamental da estética" de Tchéckhov.

Na nota de imprensa, os alunos finalistas de teatro recordam uma pergunta do autor: "Quanto mais deste sangue irei cuspir no futuro?"

Ameaçado por uma doença que o avisa de uma morte iminente, "cada minuto era importante" para Tchéckhov. "Neste espetáculo, explorámos essa urgência da criação que lida com a consciência do pouco tempo que tem na sua vida", sublinham os alunos.

Com encenação de Ricardo Correia, o espetáculo constrói uma narrativa "que entretece dados biográficos do autor, correspondência epistolar, algumas peças em um ato" e o diário da mulher de Tchéckhov, Olga Knipper, referem os alunos.

"Das peças escolhidas, tentámos traçar uma espécie de paralelo temporal entre a sua própria vida, a sociedade da época e o nosso próprio quotidiano", afirmam.