Alva Noto e Planetary Assault Systems no festival Forte em Montemor-o-Velho

Lusa26 Abr, 2018, 14:43 | Cultura

Alva Noto, cofundador da editora Raster Noton, juntamente com Olaf Bender, compôs a banda sonora do filme "The Revenant" com Ryuchi Sakamoto e edita este ano o álbum "Uniegav", sublinhou a organização do Forte, festival que vai realizar-se de 30 de agosto a 02 de setembro.

Também no evento vai participar Luke Slater, "lenda do `techno` britânico", que regressa ao castelo com Jaygo Bloom no projeto Planetary Assault Systems, apresentando "o único espetáculo que realizam no mundo inteiro este ano, com uma performance audiovisual exclusiva", realça a nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Também hoje foram anunciadas as presenças de Adam X, figura da cultura techno de Nova Iorque, do produtor francês ShlØmo e de Robert Lippok, que vai apresentar o seu novo trabalho audiovisual.

Pelo festival, também participam os portugueses Enko e Marum.

Os nomes hoje revelados juntam-se aos já anunciados Anastasia Kristensen, Antigone vs Francois X, Blush Response, Donato Dozzy, Electric Indigo, Extrawelt, Function, Hedonic 2, Helena Hauff, I Hate Models, Lena Willikens, Monolake Surround, Mumdance, Neel, Oscar Mulero, Stanislav Tolkatchev, Surgeon, Svreca, The Hacker e Umwelt.

O festival Forte, que vai na sua 5.ª edição, decorre no Castelo de Montemor-o-Velho.