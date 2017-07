Álvaro Siza e Aires Mateus a partir de hoje nas conferências da "Archi Summit"

Lusa 06 Jul, 2017, 07:26 | Cultura

De acordo com a organização, o Pavilhão de Portugal, edifício projetado por Álvaro Siza Vieira, foi o espaço eleito este ano - depois de as edições anteriores terem decorrido no Porto -, para receber o certame dirigido a arquitetos, engenheiros e designers.

O encontro vai reunir, em conferências, um conjunto de oradores portugueses e estrangeiros e, além de Siza Vieira e de Aires Mateus, a organização revela que vão participar o ateliê SAMI (Portugal), os arquitetos Pascal Flammer (Suíça), De Vylder (Bélgica), o gabinete Arquitectura G (Espanha), Barbas Lopes e Nuno Brandão Costa (Portugal), Norlande (Suécia) e Arno Brandlhuber (Alemanha).

De acordo com um comunicado da organização, dirigida por Bruno Moreira, presidente executivo da Modal Creativity, empresa detentora do conceito, o evento pretende reunir em Lisboa "aquilo que de melhor se faz em todo o mundo nestas áreas".

Este ano, o certame - que acolhe uma instalação de grandes dimensões criada por Manuel Aires Mateus - vai contar com a curadoria dos arquitetos Rodrigo Costa Lima e Amélia Brandão.

Na primeira edição, que decorreu no Silo Auto, no Porto, participaram mais de 400 arquitetos convidados, 30 arquitetos oradores, 25 marcas dos setores da arquitetura, engenharia e design, com mostras de materiais e soluções de construção.

Nos dois anos anteriores foram abordados temas como o território, a valorização da profissão de arquiteto, a relação da arquitetura com o design, e da engenharia com a fotografia.