Álvaro Siza e Madelon Vriesendorp participam no Archi Summit 2019

Lusa25 Jun, 2019, 19:36 | Cultura

De acordo com a organização, este ano, entre outros convidados, estará presente o Pritzker português Álvaro Siza e a artista Madelon Vriesendorp, cofundadora do Office for Metropolitan Architecture (OMA), em Nova Iorque, para participar nas conversas sobre arquitetura.

Este ano em 5.ª edição, o Archi Summit decorrerá durante três dias nas Carpintarias de São Lázaro, com várias personalidades ligadas à arquitetura, e sob a curadoria de Ivo Poças Martins e Matilde Seabra.

Os temas "On Drawing" (Sobre Desenho), "On Building" (Sobre Construir) e "On the Monumental" (Sobre o Monumental) serão o mote das conversas entre as duplas de convidados que irão participar nos três dias do evento.

Além das conversas e de uma área expositiva de materiais e soluções de construção, estarão previstos momentos dedicados ao `networking`.

De acordo com um comunicado da organização que cita Bruno Moreira, responsável pela organização do Archi Summit 2019, "o novo formato, assente na realização de diálogos sobre arquitetura entre os participantes, contribuirá para evidenciar uma componente cultural mais acentuada, que convida à partilha de experiências e discussão de ideias, indo além da apresentação de projetos".

Ao todo, durante os três dias, o evento contará com nove conferências em formato de diálogo.

O primeiro dia será dedicado ao tema "On Drawing", sobre o desenho enquanto representação arquitetural, elemento técnico, objeto artístico, forma de pensamento e expressão de conhecimento.

Álvaro Siza estará lado a lado com Niall Hobhouse, curador da London School of Architecture, e um dos maiores colecionadores de desenhos de arquitetura do mundo, enquanto Madelon Vriesendorp conversará com Pedro Bandeira e, Francesca Torzo, com Joaquim Moreno.

"On Building" será o tema central do segundo dia de diálogos sobre arquitetura do Archi Summit, abordando a construção como um ato de transformação, através de conversas entre Barão-Hutter e Matilde Girão, Stephen Taylor e Jorge Carvalho, e Charlotte Von Moos com Margarida Quintã.

No último dia, os diálogos "On the Monumental", juntarão Umberto Napolitano e Julia Albani, Job Floris Monadnook e Paulo Martins Barata, Ricardo Bak Gordon e Rui Furtado.