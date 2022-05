AM de Lisboa sugere gratuidade nos museus municipais para jovens nacionais ou estrangeiros

O grupo municipal do PSD discordou da abrangência da medida a jovens turistas sem qualquer ligação à cidade e ao país, pelo que a votação da recomendação do BE separou nacionais de estrangeiros, mas acabaram por ser ambos aprovados por maioria.

A gratuidade em todos os museus sob tutela da Câmara Municipal de Lisboa para todos os jovens nacionais até aos 25 anos foi aprovada apenas com a abstenção do Chega e IL e os votos a favor dos restantes, enquanto a mesma medida para jovens estrangeiros teve os votos contra do Chega, a abstenção do PSD, PAN, IL, MPT e PPM e os votos a favor do BE, Livre, PEV, PCP, PS, Aliança, CDS-PP e independente do Cidadãos por Lisboa (eleito pela coligação PS/Livre).

A recomendação do BE sugere ainda que os museus municipais devem adaptar a programação cultural "ao público mais jovem, com recurso a arte urbana, a visitas guiadas, à música, à performance artística e a artistas lisboetas jovens", assim como promover a exposição de trabalhos de artistas jovens, servindo como plataforma de afirmação e divulgação do trabalho dos mesmos.

Entre as medidas propostas, foi rejeitada a ideia de que os museus sob tutela da câmara se deveriam elaborar "uma programação expositiva comprometida com o combate às desigualdades sociais e que dê visibilidade a artistas em situações de exclusão social", que teve os votos contra do PSD, IL, PPM, Aliança, CDS-PP e Chega, a abstenção do PS e MPT e os votos a favor do BE, Livre, PEV, PCP, PAN e independente do Cidadãos por Lisboa.

A recomendação do BE sugere ainda que a câmara "faça esforços no sentido de instar o Governo a estender esta medida aos museus nacionais", proposta que foi aprovado por maioria.

A assembleia municipal viabilizou ainda uma recomendação do Livre, dirigida à câmara, para a elaboração de uma Estratégia para a Biodiversidade de Lisboa 2030 e respetivo Plano de Ação, no seguimento da Estratégia e Plano de Ação para a Biodiversidade 2015-2022, prevendo ações de regeneração natural e renaturalização no território da cidade de lisboa e área de influência no estuário do Tejo, articuladas com os restantes municípios.

A proposta do Livre recomenda também o incentivo à agricultura urbana de base biológica; a implementação de medidas de mitigação da poluição luminosa na cidade, poluição atmosférica e ruído, prejudiciais à biodiversidade; a fiscalização da aplicação do Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa, com o objetivo de acabar com o corte indiscriminado da vegetação e das podas de árvores deficientemente executadas; e a criação do Plano Municipal de Educação Ambiental e Cidadania, garantindo o conhecimento, salvaguarda e promoção do património natural do município, com foco na biodiversidade e na geodiversidade.

Também por proposta do Livre, os deputados municipais aprovaram uma moção relativamente aos trabalhadores imigrantes em Portugal, como os casos identificados em explorações agrícolas no Alentejo, que expressa solidariedade com todos os que se encontram nesta situação, em particular as vítimas de exploração; que apela às autoridades competentes que fiscalizem, investiguem e punam as entidades e pessoas responsáveis por este tipo de atuação; e que insta o Governo a promover campanhas de informação sobre direitos laborais e sociais junto de trabalhadores imigrantes e uma campanha de incentivo ao recenseamento e envolvimento eleitoral de imigrantes com capacidade eleitoral.