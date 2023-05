Ambiente em destaque nos concertos dos Coldplay em Coimbra

O conceito de ambiente e a sustentabilidade vai estar em destaque nos quatro concertos da banda britânica, no Estádio Cidade de Coimbra, afirmou a Câmara Municipal numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O evento foi classificado com o conceito de ecoevento, atribuído pela ERSUC - Resíduos Sólidos Do Centro.

A autarquia preparou uma rede de contentorização de resíduos no interior e no exterior do estádio, indo ao encontro dos objetivos da sustentabilidade, na qual está assente todo o espetáculo da banda.

Foram recolhidos e levados pelo município para o destino adequado "todos os resíduos de grande dimensão, perigosos, banais e recicláveis, que se encontravam dispersos por várias áreas do interior do Estádio Municipal de Coimbra, acumulados nos últimos oito anos".

Durante os concertos, toda a componente que diz respeito à recolha de resíduos no interior do estádio vai ser assegurada pela empresa organizadora do evento, que deve seguir o documento "Sustainability Rider" criado pelos Coldplay, sendo que cabe à Câmara assegurar a recolha e o transporte desses resíduos para destino compatível com a natureza dos resíduos gerados.

O município de Coimbra iniciou, no dia 01 de maio, os trabalhos de intensificação de limpeza urbana em todos os arruamentos envolventes à zona do estádio, situação que "se irá manter até uma semana depois do términus dos concertos".

Está previsto que sejam utilizados um total de 958 meios, 13 viaturas e cerca de duas dezenas de funcionários.

Além da componente ambiental, a Câmara Municipal lembrou que há uma "forte aposta de sustentabilidade", com a oferta de transportes públicos, de modo a "facilitar a circulação de todas as pessoas que chegam de fora da cidade para assistir aos espetáculos.

Nesse sentido, vai ser reforçada a oferta das linhas dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) que cobrem a zona da cidade envolvente ao estádio e vão ser disponibilizados quatro circuitos especiais de transporte coletivo, que podem ser utilizados em complemento do comboio especial da Comboios de Portugal (CP).

A autarquia vai também reforçar a presença de trotinetas e de bicicletas durante os dias dos concertos, em particular junto da estação de Coimbra-B e dos parques de estacionamento disponibilizados.

"Os concertos da tour `Music of the Spheres` foram preparados durante mais de dois anos, com o apoio de diversos especialistas da área ambiental, que desenvolveram uma abordagem estratégica e um conjunto de ações que nuclearizam um modelo singular e inovador que têm como objetivo minimizar os impactos decorrentes deste evento mobilizador de mais de 200 mil pessoas em Coimbra", lê-se na mesma nota.

Dessas ações destacam-se, por exemplo, o chão quinético e a utilização de bicicletas para gerar energia para o concerto, assim como a utilização de painéis solares.

Estas opções do município para os concertos estão em linha com a estratégia verde do atual executivo, comprovada, entre outras medidas, na adesão ao Pacto de Autarcas, na pedonalização da Avenida Aeminium, na criação de um Departamento de Ambiente, na criação da Rede Municipal de Micro-Reservas para a Conservação da Natureza e Biodiversidade e na plantação de centenas de árvores (Plano Municipal de Arborização 2022).