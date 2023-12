Ambria Ardena ou as sete mulheres que cantam a cultura transmontana

Chamam-se Ambria Ardena - do dialeto transmontano, que quer dizer fome ardente - são dos concelhos de Macedo de Cavaleiros e de Mirandela, distrito de Bragança, e têm idades entre os 19 e os 43 anos.

Reunidas num ensaio no centro cultural de Macedo de Cavaleiros, depois dos devidos aquecimentos, entoaram primeiro a história da Rosinha ("Lá vai Rosinha"), uma jovem `embeiçada` por um Careto mas prometida pelo pai em casamento a um velho `tchaloto` (maluco) em troca de 100 canadas de vinho, 10 alqueires de pão e, talvez, "uma `corriça` e um palheiro".

Numa pausa, Carla Germano Lopes, a mais velha e mentora do grupo, que nasceu e cresceu na Alemanha, descreveu à agência Lusa "a típica vida de emigrante" na aldeia de Talhas, naquele concelho. "Passava um mês de férias sempre na aldeia. Ouvia as nossas típicas palavras, como `tchiba`, `cutcho` [cão], `tchinelo`...", recordou.

Há dois anos que Carla está em Trás-os-Montes. Quis trazer para o presente as recordações, sempre associadas às mulheres.

"Houve sempre memórias que a minha avó cantava que ficaram na minha cabeça. A ideia foi fazer um levantamento da nossa riqueza cultural", contextualizou.

Assim, juntou na aldeia cantigas da ceifa, do tempo I Guerra Mundial, sobre os amados que foram combater, rezas e mezinhas. Tudo com sotaque: "Temos as nossas palavras, o nosso dialeto próprio. (...) Alguém tem que fazer valer isso. Se não dermos continuidade a essas canções das nossas avós, [esse património] vai morrer em esquecimento, vai para o caixão", sublinhou Carla Germano Lopes.

São estes saberes que compõem o cancioneiro que agora reproduzem e que em breve querem alargar. Deram-lhe "um toque pessoal e alguma percussão", com instrumentos simples, em que sobressai a parte vocal.

"O nosso maior número de seguidores [nas redes sociais] são mulheres. Não esquecemos o que a mulher passou. Histórias que se ouviam, das nossas avós, tias... Da submissão, de tantos filhos a morrer nos braços, dos maridos a bater, da violência... Nós carregamos essa dor", salientou Carla Germano Lopes, acrescentando que este projeto, "com orgulho", dá voz às gerações passadas.

Antes de serem as sete, era só Carla e precisava de mais vozes femininas. Por isso, fez uma publicação nas redes sociais. Depois de uma "avalanche de partilhas", a seleção foi feita de "modo muito natural", com pessoas de áreas distintas.

Lisa Eugénio, farmacêutica de 31 anos, e Marta Serapicos, 29 anos, das `engenharias`, juntaram-se depois de assistirem a um ensaio.

"Senti-me, desde o momento zero, logo `super-identificada` com o projeto. Por adorar as letras, por fazermos a pesquisa e darmos vida a músicas que dificilmente seriam ouvidas novamente", partilhou Lisa Eugénio.

Para Marta, foi "uma surpresa" e tem sido uma experiência que catalogou como incrível.

Lara Dias, 19 anos, é estudante de teatro, tem outras iniciativas ligadas à música e está no grupo desde o início, em 2022. "É o que eu quero fazer da minha vida. E este projeto é das melhores coisas de que faço parte", disse a jovem à Lusa.

As restantes integrantes das Ambria Ardena também não fazem neste momento vida da música, onde são, sobretudo, autodidatas. Têm igualmente outras ocupações, como trabalhadoras remotas, no caso de Carla e de outros elementos, e uma jornalista.

"Embora nem sempre seja fácil conjugar a vida profissional com com o projeto, tento sempre encontrar forma de não faltar a ensaios e concertos. O que fazemos é autêntico e o que nos move é bonito", explicou Julieta Carneiro, 31 anos, que trabalha na rádio local de Macedo de Cavaleiros.

Já se apresentaram ao vivo, com o público a reagir "muito bem", contou Carla Germano Lopes, que partilhou a ambição de chegar ao Word Stage Music.

Para 2024, a agenda de concertos começa a ficar composta, com estreia prevista também em festivais.

As Ambria Ardena estão nas redes sociais Facebook, Instagram e You Tube.