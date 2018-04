Partilhar o artigo Ameaças de Trump à Síria fazem disparar os preços do petróleo para máximos desde 2014 Imprimir o artigo Ameaças de Trump à Síria fazem disparar os preços do petróleo para máximos desde 2014 Enviar por email o artigo Ameaças de Trump à Síria fazem disparar os preços do petróleo para máximos desde 2014 Aumentar a fonte do artigo Ameaças de Trump à Síria fazem disparar os preços do petróleo para máximos desde 2014 Diminuir a fonte do artigo Ameaças de Trump à Síria fazem disparar os preços do petróleo para máximos desde 2014 Ouvir o artigo Ameaças de Trump à Síria fazem disparar os preços do petróleo para máximos desde 2014