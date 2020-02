"Amor à Segunda Vista" é uma comédia romântica escrita e realizada por Hugo Gélin

E se um dia acordar e encontrar tudo diferente? Se tiver perdido o sucesso profissional e o amor da sua vida? O que fazer? O filme ''Amor à Segunda Vista'' pode dar a resposta.''Amor à Segunda Vista'' é uma comédia romântica, uma boa sugestão para o Dia dos Namorados.François Civil e Joséphine Japy têm os papéis principais. A realização é de Hugo Gélin.



Atores e realizador conversaram com a jornalista Margarida Vaz na Festa do Cinema Francês, em Lisboa e em Paris, no encontro de cinema da Unifrance.