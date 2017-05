"Amor tem Si"

O compositor continua a desenvolver o projecto "O Planeta Limpo do Filipe Pinto", combinando a sua formação académica em Engenharia Florestal e a música.



Trata-se de um projecto infantil e pedagógico que integra um livro, um jogo, um CD e um DVD e que continua a percorrer, com inúmeras ações de divulgação, as escolas do país incutindo, na população escolar, a consciencialização ambiental de forma didática e divertida.